A tu per tu con mister Alberto Corradi

A tu per tu con Alberto Corradi, attualmente allenatore della squadra di calcio dell’Arenzano, che milita nel campionato regionale ligure di Promozione, ex assessore provinciale ed ora assessore comunale a Cogoleto. Ex calciatore, attaccante di Arenzano, Varazze e Cogoleto, è stato il mister di Il Libraccio JT Rensen, Varazze Don Bosco, ed il secondo allenatore di Mantova, Crotone e Genoa.

Alberto Corradi, classe 1974, ci parla di vari aspetti di attualità, quali l’inaugurazione del palazzetto dello sport di Arenzano intitolato a suo padre, la situazione delle strutture sportive, il modo in cui poter far ripartire il movimento sportivo dopo questo lungo stop iniziando dalla scuola, oltre ad analizzare altri aspetti del mondo del calcio anche sul piano della tattica.