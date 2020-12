A tu per tu con il procuratore sportivo Gianluigi Marraffa

A tu per tu con Gianluigi Marraffa, procuratore sportivo, tra i fondatori della Best Soccer Management. Marraffa, ex calciatore, ha giocato con le maglie di Sampdoria, Tolentino, Sant’Angelo Lodigiano, Lavagnese, Novese, Sammargheritese, Corniglianese, Vado, CulmvPolis, Busalla, Carcarese, Athletic Club Liberi.

Gianluigi Marraffa, classe 1983, ci racconta alcuni aspetti del lavoro di questi professionisti ed il loro impegno a favore dei calciatori, l’assistenza nella stipula dei contratti di ingaggio, il rapporto con i direttori sportivi delle società ad ogni rinnovo di contratto e ad ogni apertura del mercato del calcio.