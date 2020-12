A tu per tu con Andrea Massone, preparatore dei portieri dell’Athletic Club Albaro, società la cui prima squadra milita nel campionato regionale ligure di Eccellenza. Massone, in passato, ha ricoperto questo ruolo in Pieve Ligure, San Desiderio, Burlando, Genovese Boccadasse, Praese, Quattro Mori, Marassi Quezzi, Athletic Club Liberi.

Andrea Massone, classe 1960, ci racconta alcune sue esperienze da allenatore e in particolare ci spiega alcuni aspetti e curiosità del racconto “È stata tutta colpa sua” che ha scritto recentemente e che ha, tra i protagonisti, il leggendario portiere Lev Yashin. Interviene in trasmissione Roberto Varlani, responsabile tecnico ed organizzativo dell’Acd Sammargheritese 1903.