A Trasta le associazioni si uniscono e illuminano il Natale del quartiere

Genova. In questo anno così particolare il bisogno illuminare lo spirito natalizio si fa sentire ancora di più per dare calore e conforto ai tanti che stanno subendo, in un modo o nell’altro, le conseguenze della pandemia.

Così a Trasta, le associazioni attive sul territorio (Quellicheatrastacistannobene, il comitato Con Trasta e Fegino, il circolo Arci Barabini di Trasta e I ragazzi del Don) si sono unite per decorare e illuminare il quartiere.

Gli abitanti hanno collaborato illuminando balconi e giardini. Nel Borgo dei Barabini sono state posizionate decorazioni e in Via Trasta sono stati allestiti il Presepe di Strada con sagome a misura d’uomo e un grande abete illuminato.

“Prossimamente saranno posizionati alcuni pannelli storici – spiega Sabrina Masnata del comitato Quellicheatrastacistannobene per far capire a chi viene a camminare da queste parti che Trasta ha dato un contributo importante alla storia della Val Polcevera e conserva ancora tanti angoli di bellezza, nonostante la devastazione che ci ha portato e ci porta ancora la cantierizzazione. Lavorare insieme con lo scopo comune di valorizzare questo quartiere ha ravvivato il nostro desiderio di impegnarci per dare un futuro migliore a Trasta e a chi ci vive”.