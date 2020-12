5G, ricorso al Tar contro sindaco di Genova respinto: “Necessario citare anche ministero”

Genova. Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso sottoscritto da 65 cittadini genovesi contro il sindaco di Genova, Marco Bucci, al fine di bloccare la sperimentazione 5G: i giudici amministrativi hanno infatti ravvisato una carenza giurisdizionale e la mancanza di citazione di parte anche di altri soggetti titolari in materia.

Il testo dei ricorrenti chiedeva l’accertamenti in sede di giurisdizione esclusiva, del potere-dovere del Comune di Genova, in persona del Sindaco, di tutelare i diritti costituzionali alla salute e alla salubrità verificando che l’attivazione degli impianti 5G rispetti i limiti di emissione attualmente vigenti, e, quindi, del potere-dovere del Comune di Genova di impedire, “allo stato delle attuali conoscenze scientifiche secondo il principio di precauzione per la tutela del preminente diritto della salute e per la tutela dell’ambiente, giusta i limiti normativi per le emissioni elettromagnetiche, l’attivazione/installazione di impianti radioelettrici 5G, di qualsiasi tipo, potenza e dimensioni sin tanto che non sarà possibile una misurazione esatta del campo da essi generato”.

Il ricorso è stato presentato contro il silenzio-assenso della giunta rispetto alla vicenda, nei confronti di Wind Tre spa, in questi mesi una degli operatori di telefonia attivi nella sperimentazione della nuova tecnologia, cosa per la quale i giudici del tar hanno optato per una carenza di giurisdizione per il caso soggettivo. Ma non solo: argomento di respingimenti del ricorso, giudicato inammissibile, il fatto che non sia stati citati altri soggetti istituzionali competenti sulla materia, come ad esempio il ministero della salute.