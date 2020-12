19-20 dicembre, doppia iniziativa benefica di Raiders For Children per il Gaslini

Genova. Il 19 e 20 dicembre l’associazione Raider For Children, un gruppo di motociclisti impegnati nel sociale attraverso raccolte fondi, organizza un doppio tour con l’obbiettivo di aiutare l’ospedale Gaslini di Genova.

Sulla pagina Facebook dell’associazione si trovano tutte le informazioni necessarie per chi volesse partecipare.

Il programma di sabato 19 dicembre prevede la presenza tra Genova e il Golfo Paradiso.

Partenza da Rapallo alle ore 10.30 con destinazione Recco Arrivo a Recco ore 11.00 giro per le vie della cittadina Partenza ore 13.30 da Recco con destinazione Genova Nervi

Prima sosta ore 15.00 in Via Oberdan ( croce verde)

Ore 15.10 Via Oberdan ( profumerie Sbraccia )

Ore 15.20 Pzza. Pittaluga

Ore 15.30 partenza per Genova Sestri primo stop profumerie Sbraccia Secondo stop P.zza dei Miccone

Partenza ore 16.30 destinazione Via Ceccardi ( profumerie Sbraccia ) Partenza ore 17.00 con destinazione P.zza De Ferrari Partenza ore 18.30/19.00 con destinazione Ass. di Sant Egidio

Si ringraziano i CIV città di Recco e dei quartieri di Nervi e Sestri

Dalle ore 17:00 alle 18:30 a tutti i bambini che ci verranno a trovare

In P.zza De Ferrari, offriremo un piccolo omaggio intervenite numerosi, vi aspettiamo!

Il 20 dicembre, domenica, Moto Babbo Natale in Valle Scrivia: il passaggio di una due ruote tutta speciale toccherà diverse località della vallata:

Isola del Cantone Alle ore 10,15 Partenza ore 11.00

Isolabuona Alle ore 11.20 Partenza ore 12.20

Montoggio Alle ore 14.00 Partenza ore 15.00

Casella Alle ore 15,15 Partenza ore 16.15

Busalla Alle ore 16.30 Partenza ore 17.30

Alle iniziative contribuiscono anche molti sponsor tecnici privati.