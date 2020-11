Zona gialla, il monito di Toti: “Se i dati peggiorano la Liguria potrebbe essere spostata in un’altra area”

Genova. “Domani entreranno in vigore le nuove misure del Dpcm. La Liguria è in area gialla, ma questo non significa avere la garanzia di restarci per sempre. Se i dati sui contagi peggiorassero, la nostra regione potrebbe essere spostata in un’altra area, con limitazioni aggiuntive”. Così, questa sera, il governatore ligure Giovanni Toti sulla propria pagina Facebook.

“Per questo oggi dobbiamo impegnarci ancora di più a rispettare le regole, mantenere le distanze, indossare la mascherina – spiega Toti -. E devono continuare a farlo anche i lavoratori delle attività che fortunatamente potranno tenere le loro insegne accese, tutti i cittadini che continueranno a lavorare per mantenere le loro famiglie”.

“Non abbassiamo la guardia, noi non lo faremo e chiedo a tutti i liguri di non farlo. Solo con l’impegno di tutti potremo contenere la diffusione del virus senza fermare il futuro della Liguria” ha concluso.