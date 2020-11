Waterfront di Levante, Odone (Confcommercio): “Non diventi un nuovo centro commerciale”

Genova. “Il progetto dell’architetto Renzo Piano riguardante il Waterfront ha come obiettivo quello di riportare a nuovo splendore una zona della città da troppi anni trascurata e siamo certi che ne valga la pena per rendere la nostra città ancora più bella agli occhi dei visitatori e dei turisti In questo contesto si aggiunge il centro tematico al palasport che è certamente necessario recuperare senza che tuttavia diventi un nuovo centro commerciale”. Lo afferma in una nota Paolo Odone, presidente di Confcommercio Genova.

“Il progetto relativo al palasport, proprio perché tematico, secondo noi – prosegue Odone – deve essere dedicato alle imprese della nautica e a tutti le imprese di prodotti e servizi del settore in modo da creare un salone nautico permanente che possa attrarre visitatori dall’Italia e dall’estero”.

“Per facilitare questo obiettivo chiediamo alla Regione di mettere a disposizione, come del resto sostiene anche l’assessore allo sviluppo economico Benveduti, incentivi a favore degli operatori della nautica in modo che possano essere ancora più invogliati ad insediarsi nel nuovo distretto tematico del palasport”, prosegue Odoone.

“In questo modo il progetto Waterfront sarebbe completato da un insediamento interessante per incrementare il turismo , settore sul quale tutti puntiamo ormai da anni. Sarebbe poi indispensabile a nostro parere – termina Odone – prevedere ed attuare un collegamento con il centro storico e con il centro della città”.