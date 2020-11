Via XX Settembre, controllore Amt preso a calci e pugni in faccia

Genova. Un controllore dell’Amt è stato aggredito questo pomeriggio in centro a Genova. E’ successo intorno alle 14 in via XX Settembre. Ne dà notizia il sindacato Orsa.

Il controllore aveva visto un passeggero scendere di corsa dal bus dopo aver notato i controlli. L’uomo è stato invitato a mostrare il biglietto e in tutta risposta ha aggredito il controllore con calci e pugni provocandogli numerose escoriazioni al volto.

A questo punto l’aggressore è fuggito in direzione piazza Dante, ma dopo diversi appostamenti gli altri controlli e alcuni poliziotti sono riusciti a fermarlo.

E’ stato portato in Questura e denunciato per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

“Il sindacato Orsa ha innumerevoli volte evidenziato la difficile situazione vissuta dagli operatori – spiega Marco Marsano – ma nonostante riunioni e parole, l’amministrazione non ha ancora messo in campo azioni efficaci”.