Via Torti, serve da bere al bancone: chiuso bar e multato il titolare

Genova. Ancora un bar chiuso per il mancato rispetto della normativa anti-Covid a Genova. E’ successo a un locale di via Torti.

I carabinieri della stazione di San Fruttuoso infatti nell’ambito dei controlli in zona hanno visto il titolare del bar, un cittadino cinese di 56 anni, mentre somministrava bevande a un cliente al bancone.

Per questo è scattata la multa di 400 euro per lui e la chiusura del locale per cinque giorni.