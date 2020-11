Via Montelungo, macchina si schianta su un muro: strada bloccata in attesa di bonifica

Genova. Un incidente, probabilmente dovuto ad un momento di distrazione, sta bloccando la viabilità di via Montelungo, la strada che collega Bavari con Sant’Eusebio.

Nel primissimo pomeriggio, poco dopo le 13, mentre percorreva la strada in direzione di Bavari, un uomo ha perso il controllo della sua Panda, andando ad urtare lo spigolo di un muro che costeggia la strada. L’incidente per fortuna non ha avuto conseguenze per nessuno e non ha coinvolto altri veicoli.

La macchina, distrutta, si è intraversata in mezzo alla strada, di fatto bloccandola: immediato l’intervento del soccorso stradale coordinato dalla polizia locale per la rimozione del veicolo. La strada però dovrà essere bonificata da Aster, vista la copiosa perdita d’olio dalla vettura. Al momento anche la linea Amt che collega le due locaità risulta interrotta.