Vanno a cercare il cane e si perdono al buio nel bosco, salvate due ragazze al Brugneto

Torriglia. Il cane era fuggito e ne avevano perso le tracce. Ma andando a cercarlo hanno finito per perdersi anche loro dei boschi del lago del Brugneto. Alla fine però la disavventura è terminata bene per due ragazze genovesi che sono state soccorse e recuperate in buone condizioni dal soccorso alpino della Liguria e dai vigili del fuoco.

Le due giovani sono state colte dalle tenebre nel bosco mentre cercavano il loro amico a quattro zampe. Quando hanno capito di aver perso la strada hanno allertato i soccorsi.

Soccorso alpino e vigili del fuoco si sono trovati all’imbocco del sentiero e sono riusciti a raggiungerle grazie a un sistema di localizzazione che invia un messaggio sms al disperso. Quando il messaggio viene aperto, i soccorritori individuano subito la posizione. Il custode del lago del Brugneto per agevolare le operazioni ha acceso tutte le luci della diga e illuminato la zona.

Così le ragazze, e il cane che nel frattempo era stato ritrovato, sono state raggiunte e riaccompagnate in buone condizioni alla loro auto.