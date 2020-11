Valbisagno, si affrontano in strada a colpi di roncola e di frusta: due denunciati

Genova. Violenta lite ieri notte, apparentemente per futili motivi, tra un 34enne tunisino e un 48enne calabrese. I due dopo le minacce sono passati alle vie di fatto con in mano rispettivamente una roncola e una frusta di “nerbo di Bue”. E’ successo in via Mermi a Sant’Eusebio.

Sul posto è arrivata la pattuglia dei carabinieri della stazione di Molassana chiamati da alcuni vicini di casa. I militari sono riusciti a calmare i contendenti, entrambi feriti che sono stati trasportati in ospedale medicati, e con prognosi tra 10 e 20 giorni.

Entrambi sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi, che sono state sequestrate.