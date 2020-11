Un vasetto di marmellata al supermercato per sostenere la lotta alla violenza sulle donne

Genova. Coop Liguria, assieme alle altre cooperative di consumatori, promuove un’iniziativa solidale volta a sostenere i centri antiviolenza: dal 23 al 29 novembre, nella settimana in cui ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la cooperativa devolverà ai centri antiviolenza del territorio 50 centesimi di euro per ogni vasetto di marmellate “Frutti di pace” acquistato da soci e clienti. I prodotti sono disponibili in tutti gli ipermercati e nei supermercati di Imperia, Sanremo, Vado Ligure, Genova Via Merano, Genova Terminal Traghetti, Genova Valbisagno, La Spezia Via Saffi.

Questi articoli non sono stati scelti a caso: le marmellate sono infatti prodotte dalla cooperativa “Agricola Insieme”, nata tra Bartunac e Sebrenica, in una regione della Bosnia che nel 1995 fu luogo di feroci massacri etnici, durante la guerra nella ex-Jugoslavia. Grazie alla coltivazione di mirtilli, lamponi, more e bacche di sambuco, la cooperativa impiega donne di etnie diverse, che lavorano insieme per restituire dignità al proprio territorio e valorizzare le produzioni tipiche locali.

In aggiunta all’iniziativa nazionale, Coop Liguria, nella giornata del 25 novembre, distribuirà nuovamente alle casse dei biglietti da visita che riportano sul fronte il numero nazionale 1522 contro la violenza e sul retro i contatti dei centri antiviolenza attivi in ciascuna provincia.

Alle casse degli ipermercati, anche quest’anno saranno realizzati degli allestimenti con accessori femminili rossi, nell’ambito della campagna “Posto occupato”, con l’obiettivo di ricordare le tante donne rimaste vittima di femminicidio.