Torna in campo la Serie D anche se per la ripresa del campionato, probabilmente occorrerà attendere dicembre. Nel frattempo si cerca di tornare alla normalità tramite i recuperi che si stanno giocando in queste settimane. Il Sestri Levante ritrova il “Sivori” anche se deserto come da decreto, nel recupero della 9^ giornata ospitando la Caronnese.

Gara che mette in palio punti pesanti, che i Corsari sono bravi a fare propri contenendo anche l’entusiasmo degli avversari reduci dalla vittoria nel derby con il Varese. Avvio di partita che non lascia molto spazio allo spettacolo, squadre quadrate, bloccate e per almeno mezzora i due estremi difensori fanno festa.

Al 30° il primo lampo è di Selvatico su punizione, ma Marietta, portiere ospite è pronto. Sette minuti più tardi si fa vedere Santocinito con un pallonetto che tuttavia trova attento Salvalaggio il quale para. La migliore occasione è tuttavia ligure con Selvatico che ancora su punizione si vede respingere il tiro dal palo a portiere battuto.

Si va al secondo tempo quando le squadre sembrano essersi buttati alle spalle una prima frazione piuttosto apatica e ci danno dentro dal 50° quando Puricelli a tu per tu con Marietta spara alto. Il difensore sestrino si rifà un minuto dopo quando serve Buso sulla fascia; il fantasista scappa via seminando avversari, alza la testa e serve Croci che con movimento da vero bomber fulmina Marietta anticipandolo.

Reagiscono i lombardi, ma Salvalaggio respinge deciso il tentativo di Scaringella al 57°. Poco dopo arriva il pareggio della Caronnese direttamente da calcio d’angolo con la sfera che non viene scaraventata via e arriva a Vernocchi il quale si coordina e lascia partire un diagonale che colpisce la parte bassa della traversa e si insacca. Nulla da fare per Salvalaggio.

Qui si fa la partita e la vittoria dei Corsari, però perché i ragazzi di Ruvo non si scompongono e riprendono a macinare gioco, chiudendo le vie d’uscita ai varesini. Al 65° Selvatico è ancora pericoloso su punizione. Poi tocca a Bianchi scaldare le mani al portiere ospite, ma sulla respinta Buso non arriva alla deviazione vincente. Si arriva al 90° quando proprio Buso finta il cross, manda al mare il proprio avversario e punta deciso la porta infilando Marietta che nulla può sul tiro preciso del trequartista locale. Gioco, partita e incontro per un Sestri che aggancia proprio la Caronnese a quota 9 punti e si rilancia in classifica dovendo peraltro andare ancora a recuperare la partita contro il Fossano.