Ubriaco alla guida causa un incidente e prende a pugni un vigile: 24enne in manette

Genova. Ubriaco, ha causato un incidente e poi ha minacciato e picchiato un vigile. E’ successo ieri sera intorno alle 21:20 in via Corsica, all’intersezione con via Nino Bixio, a Carignano.

Protagonista un 24enne che,alla prima prova etilometrica, è risultato con una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,84 grammi per litro, cioè nella fascia più alta del codice della strada.Il giovane, un italiano residente a Catanzaro e domiciliato nel centro storico genovese, ha però rifiutato di eseguire il secondo test previsto e ha cominciato ad insultare pesantemente l’operatrice donna anche con insulti sessisti e a minacciare gli agenti davanti ai cittadini che attendevano il bus alla fermata.

Ne ha preso di mira, in particolare, uno, che ha colpito con un pugno in faccia rompendogli gli occhiali da vista e facendolo sbattere con una spalla contro un montante dell’auto di servizio. L’agente è stato successivamente medicato al pronto soccorso dove i medici hanno deciso una prognosi di 5 giorni.

Durante la colluttazione, il 24enne ha rotto anche uno specchietto dell’auto della polizia locale. E’ stato arrestato per resistenza e lesioni e portato in Questura oltre che denunciato per oltraggio. Denunciato anche per guida in stato di ebbrezza. La patente gli è stata ritirata.