Traslocatore ruba 25 mila euro di lingotti d’oro in un appartamento: denunciato

Genova. Un giovane ecuadoriano di 23 anni è stato denunciato dai poliziotti delle volanti per furto aggravato.

Fermato per un controllo nel quartiere di Cornigliano, il giovane ha detto ai poliziotti di avere con sé alcuni grammi di cannabis che ha consegnato spontaneamente agli agenti.

Negli slip tuttavia nascondeva un lingotto d’oro del valore di 5 mila euro. A quel punto il ragazzo, che lavora per una ditta di traslochi, ha dovuto confessare e ha raccontato di aver trovato l’oro, cinque lingotti in tutto del valore complessivo di 25 mila euro in un appartamento che stava svuotando perché doveva essere venduto.