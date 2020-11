Traffico di droga, uno degli imputati dell’inchiesta “Eden 3” sarà processato a Genova

Genova. Uno dei sei imputati a processo nell’operazione antidroga “Eden 3” del 13 novembre 2019 – traffico internazionale sotto l’egida del superlatitante Matteo Messina Denaro – sarà giudicato a Genova.

Il tribunale di Marsala ha accolto l’eccezione di “incompetenza territoriale” avanzata dall’avvocato difensore del 61enne calabrese Vincenzo Stefanelli, che sarà, pertanto, giudicato da un giudice monocratico del tribunale di Genova.

Il difensore di Stefanelli aveva sollevato l’eccezione lo scorso 5 novembre, alla prima udienza.

Stefanelli, 61 anni negli anni Ottanta fu condannato per il rapimento di Tullia Kauten. La donna, un’imprenditrice milanese, rimase segregata in un appartamento di Savona per 120 giorni.