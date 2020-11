Tennistavolo: Stefano Rebecchi è il nuovo presidente regionale

Genova. Il Comitato regionale Fitet Liguria ha rinnovato le sue cariche, nel corso dell’assemblea generale ordinaria elettiva delle società sportive affiliate, che si è svolta all’Hotel Tower Genova Airport nella serata di mercoledì 4 novembre ed è stata presieduta dal vicepresidente vicario federale Carlo Borella.

Il successore alla presidenza di Maurizio Nazari, per il quadriennio 2021/2024, è il candidato unico Stefano Rebecchi, che è riuscito a coalizzare attorno a sé e alla sua squadra il consenso di tutte le associazioni liguri. Rebecchi ha alle spalle un mandato da consigliere nazionale, dal 2004 al 2008.

Lo affiancheranno alla guida della Fitet regionale i consiglieri Andrea Sparagino in quota società, Mario Manfrin in quota tecnici, unico superstite del consiglio precedente, e Damiano Orlandi in quota atleti.

Nella foto, da destra: il nuovo presidente Rebecchi e i consiglieri Orlandi, Manfrin e Sparagino.