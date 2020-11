Teglia, in dieci a bere davanti al Roxy bar: multati per assembramento

Genova. Dieci persone sono state multate ieri pomeriggio dalla polizia in via Teglia in Valpolcevera.

Tutti e dieci, abitanti del quartiere di Teglia, stavano bevendo alcolici di fronte al Roxy bar creando così un assembramento.

I multati, in parte italiani e in parte stranieri, hanno un’età molto varia, compresa tra i 33 e i 73 anni.