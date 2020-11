Tamponi, in arrivo nuovo drive-through di Asl 3 e medici a Sampierdarena

Genova. Anche il municipio Centro Ovest, che raggruppa Sampierdarena e San Teodoro, avrà presto il suo ambulatorio dove effettuare tamponi su prenotazione dei medici di famiglia. In una delle aree più popolose di Genova, fino a oggi, non sembra esserci all’orizzonte la possibilità di uno spazio come altri aperti dalla Asl in collaborazione con la rete dei medici di base e altri soggetti, ma finalmente qualcosa si sta muovendo e secondo quanto confermato dal presidente del municipio Michele Colnaghi, presto, l’ambulatorio mobile sarà realtà.

“Ci siamo quasi – dice Colnaghi – aspettiamo gli ultimi via libera dal direttore sanitario e l’organizzazione degli ultimi dettagli logistici e poi si parte, si tratterà di un ambulatorio drive-through dove effettuare, su prenotazione del medico, tamponi rapidi”.

Dove? In via Pacinotti, nell’area ex Enel (foto qui sotto) – dove c’è un piazzale in cui è facile accedere in auto e da cui è facile uscire – preferita a via Buozzi dopo una serie di sopralluoghi svolti con le autorità e i soggetti coinvolti. L’area è stata preferita a via Buozzi, a Di Negro, dove si trova un grande parcheggio di interscambio non troppo frequentato e che avrebbe potuto “coprire” meglio le necessità della parte più a levante del municipio.

Su questo fronte, però, la partita non è chiusa. Ieri in consiglio comunale l’assessore alla Salute Massimo Nicolò ha risposto positivamente all’interrogazione di Valeriano Vacalebre (Fratelli d’Italia) sulla possibilità dell’apertura di un punto tamponi a San Teodoro. “Ho avuto richieste da molti cittadini perché si possa attivare un ambulatorio nella zona di San Francesco da Paola – spiega – anche perché via Pacinotti è dall’altra parte del municipio, mentre qui si tratterebbe di coprire le alture”.

Nel progetto di screening e prevenzione si sta dialogando con la Croce Bianca per realizzare un servizio simile a quello messo a punto da qualche giorno in piazzale Kennedy. Al momento, comunque, non c’è nulla di certo.

Quel che è certo, invece, è che – in attesa del nuovo ambulatorio a Sampierdarena – Asl 3 e la rete dei medici e pediatri sono pronti a partire (la prossima settimana) con altri centri: a levante a Sori e Quarto, e a ponente a Sestri, Pegli e Arenzano.