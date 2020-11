Tamponamento in galleria sul nodo genovese, fino a 7 chilometri di coda sulla A12

Genova. Un tamponamento tra diversi veicoli all’interno della galleria Quezzi tra Nervi e Genova Est ha mandato in tilt il traffico, già sostenuto in questo lunedì, sul nodo autostradale genovese.

Nell’incidente, avvenuto intorno alle 9e30, non ci sono stati fortunatamente feriti gravi ma la situazione della viabilità ha subito pesanti ripercussioni in entrambe le direzioni poiché nel tratto interessato c’è uno scambio di carreggiata dovuto ai lavori in corso sulla rete.

Sulla A12 Genova-Livorno in direzione di Genova la coda è di cinque chilometri tra Recco e Genova est, mentre in direzione di Livorno si sono formati fino a 7 chilometri di serpentone tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi.

Sul posto i mezzi di soccorso e personale di autostrade per l’Italia. Si attende che la carreggiata sia liberata.