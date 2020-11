Sturla, titolare e due clienti nel bar nonostante i divieti: locale chiuso per 5 giorni

Genova. Un bar di piazza Sturla è stato sanzionato ieri dalla polizia con 5 giorni di chiusura.

I poliziotti delle volanti hanno infatti visto la titolare del locale, una genovese di 42 anni, che si trovava all’interno insieme a due clienti, tutti multati.

Nel ponente genovese sempre ieri sono stati multati dalla polizia un genovese di 69 anni e un calabrese di 71, entrambi a passeggio senza mascherina, il primo in via Pegli, in secondo in via Pra’.

Ieri sera invece sanzione di 280 euro a due 21enni bulgari sorpresi in via degli Archi dopo il ‘coprifuoco’ senza giustificato motivo.