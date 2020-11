“Sto cercando una ricarica telefonica”: multata dalla polizia alle 2 di notte

Genova. Diverse sanzioni per il mancato rispetto del coprifuoco da parte della polizia la notte tra sabato e domenica.

Tra queste una donna straniera che è stata trovata ad aggirarsi in via delle Vigne in centro storico alle 2 di notte. Alla domanda da parte dei poliziotti delle volanti sul perché si trovasse in giro a quell’ora lei ha risposto che stava cercando una ricarica telefonica.

Per lei è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro. Tra le altre persone sanzionate nella notte uno di loro è stato anche denunciato per resistenza.