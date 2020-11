Sta scontando condanna ai domiciliari ma litiga con il fidanzato e va in albergo: arrestata 25enne

Genova. Era ai domiciliari a casa del fidanzato per terminare di scontare una pena in seguito a una condanna per estorsione. Dopo aver litigato con il fidanzato però se ne è andata di casa e ha affittato una camera in un albergo in via Gramsci in centro storico

Protagonista un 25enne brasiliana. Ieri sera il sistema “Allertallo” in cui gli albergatori devono inserire i dati dei clienti ha inviato una segnalazione alla Questura di Genova.

La donna quindi, che ha giustificato il suo trasferimento a causa della lite in cui il compagno l’aveva invitata ad andarsene, è stata arrestata dai poliziotti del commissariato Centro.