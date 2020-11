Spaccata nel negozio di pesca alla Foce, ladro colto sul fatto e arrestato

Genova. Un 27enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile la notte scorsa. I militari dell’arma sono stati chiamati da un sistema di allarme automatico all’interno di un negozio della zona della Foce a Genova.

Il ladro, spaccando il vetro dell’esercizio – la Casa del Pescatore, specializzato appunto in attrezzatura per la pesca – è entrato e ha portato via un tablet e di una somma non precisata di denaro.

L’equipaggio del radiomobile però è arrivato nel giro di pochi istanti e ha trovato l’uomo ancora dentro al negozio.

Il 27enne aveva numerosi pregiudizi di polizia: è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità e altro. Dopo le operazioni di rito è stato portato in carcere di a Marassi.