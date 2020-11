Spacca in vetro di un’auto e si porta via tutto quel che trova: arrestato 38enne

Genova. E’ stato visto da un cittadino affacciatosi alla finestra mentre, insieme a un complice, spaccava con una pietra il finestrino di un’utilitaria parcheggiata nella “piastra del Bisagno”. Protagonista un 38enne senegalese che è uscito dall’auto con alcuni sacchi che contenevano vestiti, materiale scolastico e attrezzi da lavoro, mentre il complice era fuggito. E’ successo stanotte poco dopo mezzanotte.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato il ladro ancora in zona con ancora in mano la pietra usata per infrangere il vetro. E’ stato arrestato per furto aggravato.

Il proprietario dell’auto danneggiata, che non si era ancora accorto del furto, è stato contattato e invitato a presentarsi in questura per recuperare gli oggetti rubati dal veicolo.

In via Cocito è stato denunciato un genovese di 24 anni perché andava in giro con un martelletto delle FS: lo stesso giovane un anno fa era stato arrestato per furto aggravato sulle auto in sosta