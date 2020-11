Soccorso per l’auto in panne, nasconde nel bagagliaio un machete di mezzo metro

Genova. Un soccorso che si è trasformato in breve in una denuncia per la polizia stradale di Genova. E’ successo ieri pomeriggio quando i poliziotti in un piazzale di sosta tra i caselli di Bolzaneto e Genova Ovest pattugliamento sulla A7 hanno una Nissan Almera con targa spagnola ferma e le quattro frecce accese.

I poliziotti hanno chiesto al conducente dell’auto in panne di cosa avesse bisogno e nel frattempo, come da prassi, hanno effettuato un controllo in banca dati da cui l’uomo, un 46enne residente nell’entroterra genovese, è risultato avere precedenti per lesioni e atti osceni.

A quel punto è stata fatta una perquisizione nell’auto e nel bagagliaio i poliziotti hanno trovato un manganello di legno massiccio e soprattutto un machete ben affilato lungo mezzo metro.

Le armi sono state sequestrate e il 46enne, dopo essere stato denunciato, ha ripreso il suo cammino a bordo di un carro attrezzi