Si fa i selfie con le piante di marijuana ma perde il cellulare: arrestato 46enne

Genova. Si fa i selfie accanto alle piante di marijuana ma perde il cellulare, i carabinieri ritrovano il telefonino e arrestano il proprietario.

È successo ad Arenzano dove i militari hanno arrestato un operaio di 46 anni. L’indagine è scattata dopo il ritrovamento di un cellulare per strada in via Branega dentro il quale c’erano numerose foto di un uomo accanto alle piante di erba e anche a grossi quantitativi di droga.

I carabinieri sono risaliti all’identità dell’uomo e così è scattata la perquisizione. In casa i militari hanno trovato due etti di marijuana e 130 grammi di hashish.