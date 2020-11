Sestri Ponente: spacciava cocaina usando la toilette di un bar, arrestato

Genova. Aveva messo in atto una florida attività di spaccio di cocaina utilizzando la toilette di un bar di Sestri Ponente, in via Ravaschio, ma i poliziotti del commissariato Sestri, insospettiti da un insolito via vai di persone che si recavano spediti nella saletta sul retro e uscivano dopo pochi minuti, hanno iniziato subito un’attività di appostamento per riuscire ad incastrare l’uomo prima che il locale venisse chiuso per le nuove disposizioni anti-covid . La polizia di Stato ha così arrestato un 31enne marocchino per spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri pomeriggio il pusher è stato fermato dagli agenti nella flagranza di uno smercio di stupefacenti: nelle tasche della giacca aveva 1600 euro in contanti. È scattata la perquisizione all’interno del bar, con l’ausilio del cane antidroga Nagut, che dopo qualche minuito ha segnalato il cestino della spazzatura del bagno. In un doppiofondo appositamente creato nel bidoncino vi erano nascoste 20 dosi di cocaina.

Acquisite le immagini di videosorveglianza del bar, gli agenti hanno visto il modus operandi dello spacciatore: incontrava i suoi clienti seduto ad un tavolino, ritirava i soldi, si recava in bagno a prendere l’involucro di la cocaina per poi sputarlo dentro a un tovagliolino che consegnava all’acquirente fingendo di salutarlo con una stretta di mano.

L’uomo, pluripregiudicato, è stato condotto al carcere di Marassi.