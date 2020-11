Sestri ponente, chiuso per 15 giorni dal questore di Genova il Bar del Viale

Genova. Il Questore di Genova ha adottato il provvedimento di chiusura per 15 giorni, previsto dall’art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nei confronti del Bar del Viale di via Ravaschio a Sestri Ponente.

Il provvedimento è il frutto dell’attività investigativa dei poliziotti del Commissariato Sestri Ponente che pochi giorni fa avevano arrestato un 31enne marocchino che utilizzava come base per lo spaccio proprio il bar di via Ravaschio.

Il 31enne incontrava i suoi clienti seduto ad un tavolino, ritirava i soldi, andava in bagno a prendere l’involucro di cocaina per poi sputarlo dentro a un tovagliolino che consegnava all’acquirente fingendo di salutarlo con una stretta di mano. In un doppiofondo appositamente creato nel bidoncino del bagno erano nascoste 20 dosi di cocaina.

L’attività di spaccio secondo gli investigatori era facilitata dalla mancata vigilanza del titolare dell’esercizio commerciale, un cittadino cinese di 41 anni, destinatario appunto del provvedimento emesso dal Questore.