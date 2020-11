Sestri Levante. Daniel Salvalaggio è un nuovo portiere del Sestri Levante.

Nonostante la giovane età, 21 anni, il nuovo estremo difensore corsaro ha già giocato nei professionisti e maturato una discreta esperienza in Serie D (81 presenze in due stagioni e mezzo), in cui ha vinto un campionato, da titolare, difendendo la porta del Gavorrano nel 2016/17.

Sempre tra i toscani ha debuttato in Serie C nel 2017/18 giocando titolare fino a gennaio (19 presenze), prima di passare alla Sanremese di nuovo in Serie D (14).

L’anno scorso è tornato al Gavorrano, nel frattempo retrocesso (30 presenze), dove ha raggiunto i playoff, persi in finale.

Nato a Carrara ma di scuola Spezia, Salvalaggio ha fatto parte della Primavera della Virtus Entelĺa (2015/16).

Nell’ultima stagione ha difeso i pali della Pistoiese in Serie C.

Daniel Salvalaggio è il figlio di Luca Salvalaggio, tecnico che ha guidato il Sestri Levante in Serie D all’inizio della stagione 2016/17.