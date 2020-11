Serie C, Riboli seconda nella classifica finale

Lavagna. Si è concluso a Caorle, in Veneto, il campionato di Serie C 2020, competizione che vedeva la prima squadra classificata ottenere la promozione in Serie B 2021. Le giovani atlete della Riboli, con la medaglia di bronzo della terza prova, concludono il campionato in seconda posizione dopo la Ritmica Piemonte e seguite dalla SG Concordia.

A scendere in pedana nell’ultima tappa una formazione di sole J1: Chiara Milanta (cerchio e clavette) Emma Garibaldi (palla) e Selene De Vito (fune e nastro) sostenute dalle compagne di squadra Elisa Costa, Matilde Volonghi e Veronica Zanon.

Lo staff della ginnastica Riboli ringrazia Selene, ginnasta ligure della PGS Auxilium Genova, per aver gareggiato in prestito alla società lavagnese.

“È stato un campionato lunghissimo, iniziato a gennaio e interrotto dopo la seconda prova, a causa dell’emergenza sanitaria – commenta lo staff tecnico della società lavagnese -. Le ragazze sono state brave a mantenere salda la posizione in classifica e siamo felici del risultato ottenuto. Il nostro è un gruppo affiatato e con tanta voglia di migliorarsi siamo sicuri che presto raccoglieremo i frutti del lavoro quotidiano che svolgono”.

Prossimo appuntamento sabato 21 e domenica 22 novembre a Cantalupa, in Piemonte, con il campionato individuale Gold Allieve ZT 1.