Chiavari. Otto giorni dopo aver giocato a Brescia, la Virtus Entella affronta la seconda delle tre squadre retrocesse dalla Serie A: il Lecce.

I chiavaresi tornano a giocare sul campo di casa, in campionato, ventidue giorni dopo il pareggio con la Reggina; nel mezzo c’era stata l’uscita vittoriosa al Comunale in Coppa Italia. Campionato in cui i biancocelesti inseguono ancora il primo successo, avendo ottenuto quattro segni “X” ed una sconfitta. L’avversario di turno, il Lecce, arriva da una vittoria, ottenuta dopo due pareggi. In classifica le due squadre sono separate da 5 punti.

Bruno Tedino presenta i padroni di casa col 3-5-2: Borra; Chiosa, Pellizzer, Poli; De Col, Crimi, Paolucci, Mazzocco, Currarino; De Luca, Petrovic.

A disposizione ci sono De Santis, Bonini, Cardoselli, Brunori Sandri, Mancosu, Coppolaro, Toscano, Settembrini, Brescianini, Morosini, Koutsoupias, Albertazzi.

Eugenio Corini manda in campo i salentini col 4-3-1-2: Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zhuta; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Stepinski, Coda.

In panchina siedono Bleve, Falco, Pierno, Vigorito, Gallo, Dubickas, Calderoni, Gianfreda, Lo Faso, Maselli, Majer.

Arbitra Antonio Rapuano della sezione di Rimini; assistenti Tarcisio Villa (Rimini) e Alessio Berti (Prato); quarto uomo Matteo Gariglio (Pinerolo).