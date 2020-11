Ascoli Piceno. La Serie B è ripartita, dopo un weekend di sosta. Un fine settimana nel quale l’Entella non si è fermata, dato che ha giocato il recupero con il Venezia, perdendo 2 a 0.

I chiavaresi sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato, avendo ottenuto, nei primi sette turni, quattro pareggi e tre sconfitte. Un bilancio che, inevitabilmente, li relega in zona retrocessione con 4 punti all’attivo. Altrettanti sono i punti raccolti dall’Ascoli, che però ha giocato un incontro in meno e, lo scorso 20 ottobre, ha vinto una partita, con la Reggiana.

Valerio Bertotto schiera i padroni di casa con un 3-5-2 con Sarr; Brosco, Corbo, Spendlhofer; Cavion, Sabiri, Buchel, Saric, Kragl; Cangiano, Tupta.

A disposizione ci sono Leali, Ndiaye, Avlonitis, Ghazoini, Sini, Pucino, Donis, Gerbo, Lico, Bajic, Chiricò, Pierini.

Bruno Tedino presenta un 4-3-1-2 con Borra; Coppolaro, Poli, Chiosa, Bonini; Mazzocco, Paolucci, Settembrini; Cardoselli; De Luca, Petrovic.

In panchina siedono Russo, De Santis, Pellizzer, Cleur, Toscano, Crimi, Koutsoupias, Morosini, Schenetti, Currarino, Mancosu, Brunori Sandri.

Arbitra Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, assistito da Daniele Bindoni (Venezia) e Vito Mastrodonato (Molfetta); quarto uomo Luigi Carella (Bari).

In Tribuna Est viene esposto uno striscione in memoria di Jacopo Bachetti, ascolano 26enne scomparso pochi giorni fa per un incidente stradale: “Se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto…”. In sua memoria viene osservato un minuto di silenzio.

La giornata è soleggiata; temperatura rigida.

Al 3° sinistro dal limite di Cavion, facile la presa di Borra.

Al 5° cross dalla sinistra di Settembrini, Corbo devia in angolo.

Inizio disinvolto dell’Entella che controlla bene il gioco risultando più propositiva degli avversari in questo avvio di gara.

Al 13° prima conclusione pericolosa ad opera di Cardoselli che, dopo uno scambio con Mazzocco, calcia forte ma impreciso, alzando la mira.

Al 15° risponde l’Ascoli con un colpo di testa di Tupta su cross dalla destra di Cavion, palla intercettata da Chiosa.

Al 16° ottimo cross di De Luca per l’inserimento di Mazzocco, che non aggancia di un soffio al limite dell’area piccola.

Al 22° viene ammonito Buchel per un fallo a centrocampo.

Al 23° una conclusione di Paolucci viene deviata in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina c’è una mischia in area, tocco di Chiosa debole e fuori misura.

L’Entella insiste e, quando non è in possesso di palla, pressa alto, impedendo ai bianconeri di uscire dalla loro metà campo. Al 27° punizione dalla sinistra, Paolucci prova a mettere in mezzo ma la barriera respinge. Al 29° un’azione prolungata dei chiavaresi mette alle corde la difesa ascolana, ma gli ospiti non riescono ad arrivare al tiro.

Al 30° cartellino giallo a Settembrini. Al 36° ammonizione per Mazzocco, reo di due interventi fallosi ravvicinati.

Al 39° Brosco salta per intercettare un cross e si scontra con Sarr in presa alta, il portiere è lesto a riprendere il pallone prima dell’arrivo di Petrovic.

Dopo un minuto di recupero si va al riposo sul risultato di 0 a 0.