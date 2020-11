Serie A1, falsa partenza: rinviate quattro partite tra cui Quinto-Recco

Genova. In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di Covid-19, le prime giornate dei campionati di pallanuoto di Serie A1 maschile e Serie A1 femminile devono fare i conti con quattro incontri rinviati sui nove in programma.

In Serie A1 maschile non si giocheranno Iren Genova Quinto-Pro Recco, Roma Nuoto-Pallanuoto Trieste, Rari Nantes Savona-San Donato Metanopoli Sport. In Serie A1 femminile salta Pallanuoto Trieste-Plebiscito Padova.

Pertanto domani si disputeranno due incontri del massimo campionato maschile e tre di quello femminile.