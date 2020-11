Campo Ligure. Finalmente, la prima vittoria. La CDM Futsal ha centrato il primo successo stagionale e sale così a quota 3 punti, agganciando il Real San Giuseppe e riportandosi in scia al resto del gruppo che lotterà per la permanenza in Serie A.

Ma andiamo con ordine. Martedì 24 novembre, nella partita valevole per la quarta giornata, a Campo Ligure, i biancoblù sono stati travolti dalla Bernardinello Petrarca Padova: 1 a 8 il risultato finale. Per i veneti a segno tre volte Marco Boaventura, due Rafael Ferreira Da Silva Parrel, una Victor Rossi Melli, Jader Fornari e Rafael Novaes De Souza Rafinha. Per i padroni di gara in rete Eriel Pizetta, autore dell’ultimo gol dell’incontro.

Foto 2 di 2



Michele Lombardo ha potuto contare su Lo Conte, Caputo, Ortisi, Titon, Fabinho; Pozzo, Timm, Foti, Joao Vitor, Pizetta, Silon, Rivera, Piccarreta, Molaro.

Sabato 28 novembre i genovesi sono tornati a giocare sul campo di casa ed è stata tutta un’altra storia. Grazie ad una partita disputata con grande concentrazione e determinazione, hanno prevalso per 3 a 2 sulla Cybertel Aniene.

Sfida ad alta tensione, scontro diretto tra due squadre che dovranno soffrire per salvarsi. Nel primo tempo, dopo 10’56”, Cabeça ha trasformato un rigore che è costato l’ammonizione ad Antonio Molaro. Poco dopo anche il capitano Andrea Ortisi è stato ammonito. La prima frazione si è chiusa sull’1 a 0 per i romani.

Nel secondo tempo, dopo un cartellino giallo a Battistoni, quando il cronometro segnava 5’56” Simone Foti ha realizzato il gol del pari. Poi, dopo 11″49″, Titon ha portato avanti la CDM. I biancoblù hanno resistito anche all’espulsione di Molaro per il secondo giallo. Anzi, quando mancavano 4’46” alla sirena Fabinho Rodrigues Da Silva ha insaccato il pallone del 3 a 1. Negli ultimi istanti di gioco Cabeça ha siglato il 3-2, ma i gialloneri erano ormai battuti.

Questa la formazione a referto, condotta da Michele Lombardo, che ha centrato la prima vittoria: Lo Conte, Foti, Titon, Fabinho, Molaro; Ortisi, Joao Vitor, Pizetta, Silon, Rivera, Piccarreta, Pozzo, Timm.

Martedì 8 dicembre alle ore 20 la CDM Futsal giocherà a Pescara, ospite dell’Acqua&Sapone Unigross prima in classifica.