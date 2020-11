Scuola a distanza, Indire e Cnr avviano un’indagine sugli studenti dell’entroterra

Genova. L’Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa) e l’Istituto per le tecnologie didattiche (ITD) del Consiglio nazionale delle ricerche di Genova si alleano per promuovere classi “ibride”, cioè ambienti didattici più inclusivi nei quali sostenere nuove forme di “presenza” per i bambini che non possono frequentare fisicamente la scuola.

La collaborazione tra i due enti nasce dalla rilevazione delle criticità del servizio dell’istruzione domiciliare, un’azione orientata prevalentemente al mantenimento della continuità degli apprendimenti rispetto ai programmi curricolari. Il servizio è centrato sull’uso prevalente della lezione frontale in un rapporto 1:1 ed è caratterizzato da scarsi contatti con le classi di provenienza da parte degli alunni non frequentanti, che si incontrano in modo saltuario e con un approccio didattico poco collaborativo.

Con l’integrazione delle visioni pedagogiche di “Classe Ibrida”, promossa dall’ITD-CNR nel progetto TRIS 1 TRIS 2, con quelle di “Classe Aperte e Ambienti di apprendimento allargati”, portate avanti da Indire attraverso il Movimento delle Piccole Scuole, i due enti di ricerca si

impegnano a rilevare i bisogni delle realtà scolastiche delle aree interne, di montagna e delle isole. L’obiettivo è rintracciare setting in grado di restituire indicazioni rispetto alla dimensione didattica, organizzativa e tecnologica, oltre a documentare le pratiche virtuose di gestione di situazioni di attività domiciliare per cause di salute e ambientali.

Il lavoro condiviso parte dall’individuazione di casi e tipologie di didattica a casa presenti nelle piccole scuole, in situazioni legate alla salute, al territorio, come ad esempio residenza in piccole isole senza struttura scolastica, dissesti stradali, assenza di vie di trasporto o del servizio del pulmino. A tal proposito, è stata predisposta un’indagine rivolta a Dirigenti scolastici e Docenti. Per la compilazione è possibile accedere fino al 21 dicembre ai seguenti link. Per i dirigenti: https://survey.itd.cnr.it/index.php/588159?lang=it per i docenti: https://survey.itd.cnr.it/index.php/167921?lang=it.

Lo studio permetterà di avere indicazioni sull’entità del fenomeno, le problematiche connesse e le pratiche efficaci messe in atto dalle piccole scuole. Questa analisi consentirà a Indire e Cnr-Itd di realizzare laboratori formativi e repertori utili di “classi ibride inclusive”, da condividere a tutte le piccole scuole che affrontano situazioni complesse con alunni che sono in isolamento forzato e fanno parte di classi omogenee o pluriclassi.