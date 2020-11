Santa Margherita, fino a 500 euro di contributo per i lavoratori in difficoltà a causa del Covid

Santa Margherita ligure. Un contributo economico fino a un massimo di 500 euro per quei lavoratori dipendenti in difficoltà economica a causa del Covid-19.

L’Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha stanziato 50 mila euro da mettere a disposizione per i lavoratori, e loro nuclei familiari, che hanno visto diminuire le entrate, o addirittura che hanno perso il lavoro, a causa della pandemia in corso.

Il contributo potrà essere richiesto da lavoratori subordinati

residenti di Santa Margherita Ligure – con un reddito complessivo

lordo del nucleo familiare non superiore ad € 32.000,00 riferito

all’anno 2019 – qualora abbiano subito:

– la perdita del lavoro in data successiva al giorno 31 gennaio 2020

(anche nelle varie forme flessibili o per mancato rinnovo di un

contratto a termine);

– la perdita superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo

familiare nei primi 6 mesi dell’anno in corso a seguito dei

provvedimenti del governo in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

– il collocamento in cassa integrazione in data successiva al 31 gennaio 2020.

Il contributo potrà essere richiesto anche dai quei nuclei familiari, con un reddito non superiore a 32 mila euro lordi, che possono dimostrare di aver sostenuto, nei primi 6 mesi dell’anno in corso a seguito dei provvedimenti del governo in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19, spese per assistenza domiciliare/supporto educativo in situazioni di presenza nel nucleo di persone con handicap grave o presenza di soggetti ultrasessantacinquenni con particolari bisogni assistenziali.

“Si tratta di uno strumento nuovo rivolto a quelle categorie di

cittadini, penso in particolare a lavori dipendenti stagionali, che hanno patito una riduzione del proprio reddito e che potranno ottenere un contributo economico – spiega il Vicesindaco Emanuele Cozzio con delega ai Servizi alla Persona – Ringrazio gli Uffici per il lavoro svolto per questo bando che segue quello relativo agli sgravi sulla Tari e al contributo sugli affitti”.

Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni dagli Uffici comunali.