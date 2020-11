San Fruttuoso, è ai domiciliari ma va in giro e pubblica video sui social: 24enne denunciato

Genova. Un 24enne ecuadoriano, pluripregiudicato per reati di spaccio, è stato denunciato dai poliziotti del commissariato San Fruttuoso per evasione.

Il giovane, che si trovava ai domiciliari, se ne stava spesso per strada. E’ stato segnalato da alcuni abitanti alla polizia che fra l’altro ha visto sul profilo social de 24enne un video appena pubblicato mentre si faceva un giro in autobus

Ieri sera, durante un controllo, i poliziotti lo hanno visto mentre camminava in via Berno. Interrogato sul motivo della sua presenza fuori casa, il 24enne ha cercato di intenerire gli agenti raccontando che stava cercando del latte per il fratellino piccolo.