San Fruttuoso, cade con lo scooter in piazza Terralba: 30enne grave al San Martino

Genova Per cause ancora da capire, un ragazzo di 30 anni questa notte ha perso il controllo del suo scooter mentre transitava in piazza Terralba, nel quartiere di San Fruttuoso, cadendo rovinosamente a terra.

Nella caduta il ragazzo ha riportato di versi traumi, anche gravi: arrivati sul posto, i medici del 118 lo hanno immobilizzato e poi intubato, per poi trasportarlo al pronto soccorso del San Martino di Genova, dove è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica: non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Per le strade di Genova, quindi, non si ferma la lunga serie di incidenti gravi, che in questi giorni ha già visto il triste episodio della ragazza investita mortalmente a Sant’Eusebio.