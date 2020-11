Genova. Niente rifiuti ingombranti, niente spazzatura, luci tutte funzionanti. Ecco come si presenta ora il sottopasso che collega via Giuseppe Spataro a via Giuditta Tavani a Sampierdarena, una scorciatoia pedonale che bypassa la ferrovia molto utile agli abitanti di via Reti, ma da mesi ostaggio di un profondo degrado.

Il 28 ottobre, nemmeno dieci giorni fa, un lettore ci aveva segnalato la situazione con numerose foto che testimoniavano come il tunnel fosse diventato ormai utilizzabile. Di sera, poi, col buio totale che regnava all’interno, passare là sotto era percepito come un rischio per la sicurezza.

Galleria fotografica Sottopasso tra via Reti e via Spataro a Sampierdarena









Dopo la nostra denuncia il presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi ha sollecitato l’intervento di Amiu per rimuovere la catasta di rifiuti che ingombravano completamente l’accesso e la City Green Light per ripristinare l’illuminazione. Una settimana fa è avvenuta la pulizia e da poche ore è tornata anche la luce.

