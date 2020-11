Genova. “Oggi siamo stati proprio dei polli. Dopo un’ora di gioco meravigliosa abbiamo regalato tre assist al Genoa, che è stato bravo a soffrire aspettando il colpo di grazia che non hanno mai ricevuto”.

Claudio Ranieri commenta così la sconfitta della sua Sampdoria per 1-3 nel derby di Coppa Italia.

Il mister blucerchiato sostiene che la squadra abbia bisogno di un bagno di umiltà, ma anche di un cambio di mentalità: “Avendo preso tre giocatori di spessore vogliamo tutti fare qualcosa di più, ma invece serve essere più umili, tutti quanti. Chi deve portare il mattone deve continuare a farlo, così come chi deve dipingere. Non tutti possono farlo, altrimenti si fanno brutte figure ed errori sciocchi. Evidentemente tre belle partite vinte ci hanno portato un po’ fuori di testa”.

Ranieri evidenzia gli errori fatti, che non riguardano solo questa partita: “Menomale che gli assist sono stati solo tre, perchè se gliene avessimo regalato un altro il Genoa ci avrebbe fatto anche il quarto gol. Gli ultimi gol subiti sono arrivati tutti da nostri errori ed è una cosa che non può accadere visto che lottiamo per salvarci”.

Unica nota positiva, forse, oltre al gol di Verre, è il rientro di Gabbiadini, che non giocava dalla prima col Benevento: “Mi ha sorpreso, con due tiri è andato vicino al gol”.

Ora occorre davvero voltare pagina: “Abbiamo perso le ultime tre gare tra campionato e coppa giocando bene. Forse dobbiamo tornare ad essere quelli che eravamo, quelli che giocavano male e facevano punti”.