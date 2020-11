Salone Orientamenti, lanciata la App A-World: una guida per vivere in modo sostenibile

Genova. La terza giornata del 25° Salone Orientamenti si è svolta nel segno del tema della sostenibilità e la conferma di numeri di partecipazione davvero importanti. Il dato parziale alle ore 17e30 evidenzia: 14.218 visitatori della piattaforma http://SaloneOrientamenti.it (per 187.996 visualizzazioni).

In 5.003 si sono collegati sulla pagina facebook e 980 sul canale youtube. Sono stati 8.324 i partecipanti agli Webinar mentre in 5.173 si sono collegati sul sito istituzionale (per 15.152 visualizzazioni). Più di 25.000 i contatti sul canale 11 della Tv per un totale pari a 58.698.

In primo piano il forum “Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile” in cui è stata presentata in anteprima “A-World”, la App selezionata dalle Nazioni Unite che guida le persone a vivere in modo sostenibile. Una “prima assoluta” in Italia lanciata proprio al Salone Orientamenti grazie alla collaborazione con Porto Antico Spa.

“E’ un segnale importante – sottolinea Ilaria Cavo assessore a formazione, istruzione e politiche sociali – Abbiamo colto l’idea di Porto Antico di lanciarlo al Salone perché questo è un tema che i giovani sentono vicino. Abbiamo insegnato a scaricare una App può guidarli nel risparmio dell’anidride carbonica dell’acqua e dell’energia suggerendo una serie di comportamenti virtuosi. E’ il modo migliore di rispettare l’ambiente e ha l’imprimatur delle Nazioni Unite. Non solo i cinque studenti più virtuosi alla fine di novembre saranno premiati con colloqui con i migliori manager nel loro settore preferito: al valore della sostenibilità abbiamo unito quello della ricerca di un percorso professionale”.

Porto Antico è il primo sito al mondo in cui l’app A-WORLD riconosciuta dalle Nazioni Unite è stata lanciata. “La scelta è avvenuta in considerazione degli importanti interventi realizzati in tema di sostenibilità”. spiega Alberto Cappato, direttore innovazione, sviluppo e sostenibilità di Porto Antico.

“La sostenibilità fa bene al pianeta a tutti noi ma anche ai conti economici delle aziende. In pochi giorni sono già 1690 le azioni fatte da utenti che hanno scaricato AWorld in Porto Antico. Ad ogni azione corrisponde un gesto un comportamento sostenibile con conseguenti kg di CO2 risparmiati (1010 kg) litri di acqua risparmiati (269 mila) 533 kwh risparmiati. Siamo solo all’inizio e la risposta è importante. Il primo obiettivo è risparmiare 25.000 kg di Co2”.