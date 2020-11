Genova. Tocca Genova la campagna #cambiagesto che, fino al 29 novembre, dopo gli appuntamenti in altre città italiane, promuove nel modo più semplice e soprattutto educato, il gesto che deve aiutare a preservare l’ambiente e il decoro, combattere il degrado e non ‘incrinare’ la bellezza della nostra città e delle sue strade.

#Cambiagesto è un’iniziativa indirizzata ai cittadini-fumatori, promossa e finanziata da un’azienda del fumo, nell’ottica della responsabilità sociale e ambientale di chi questi prodotti li vende e che rientra, anche, negli scopi del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 febbraio 2017 relativo ai rifiuti dei prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni, il così detto Littering.

AMIU, con la collaborazione del comune di Genova, ha aderito all’iniziativa chiedendo il supporto e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio come “Genova Cleaner”, “Ambiente ed Energia al quadrato” e “Comitato Liberi Cittadini di Certosa” per attività di sensibilizzazione ambientale facendo leva sul senso di responsabilità individuale, incoraggiando l’adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili per l’ambiente.

«Ogni giorno 10 miliardi di mozziconi di sigaretta vengono dispersi nell’ambiente, producendo un impatto devastante sul nostro ecosistema. – spiega Matteo Campora, assessore all’ambiente del Comune di Genova – #Cambiagesto è un’iniziativa meritevole che incoraggia l’adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili per l’ambiente, utili ad aumentare la qualità di vita delle nostre città».

L’idea è di continuare a sensibilizzare la società civile su questo tema e sull’importanza dei piccoli gesti che in realtà hanno in sé una grande peso per la tutela dell’ambiente. A Genova, in zona centrale, sono stati installati 10 contenitori per i mozziconi delle sigarette di colore arancione, a cui si è aggiunta la distribuzione di portamozziconi tascabili ai fumatori adulti. Nella nostra città sono in distribuzione oltre 13.000 pezzi di due tipi: uno rotondo in alluminio e uno in plastica a forma di porcellino arancione insieme a materiale informativo sull’impatto che l’abbandono dei mozziconi provoca sull’ambiente.

«AMIU ha sposato fin da subito l’iniziativa #CAMBIAGESTO, avendo già in cantiere un’analoga iniziativa di sensibilizzazione e distribuzione posacenere, insieme all’associazione “Surfrider Genova”, con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune – spiega Pietro Pongiglione, Presidente AMIU Genova – Questa attività si sposa perfettamente con gli scopi dell’iniziativa nazionale. Attività che saranno ulteriormente rilanciate e sviluppate quando l’emergenza sanitaria lo consentirà».