Ruba ripetutamente la spesa al Carrefour con la complicità di un cassiere: due denunce

Genova. Un 40enne genovese, insieme con alcuni precedenti di polizia insieme a un 24enne sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso.

La denuncia era stata sporta a ottobre da un addetto alla sicurezza del supermercato Carrefour di Genova San Martino. I

Il 40enne con l’aiuto del ragazzo più giovane che lavorava come cassiere nel market, avrebbe rubato in diverse occasioni generi alimentari per un valore complessivo di 700 euro, simulando di acquistarli senza tuttavia farli passare allo scanner della cassa.