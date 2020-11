Ruba la spesa nel supermercato dove lavora: cassiera denunciata

Genova. Era stata notata dal personale di vigilanza mentre faceva la spesa prima di cominciare il turno di lavoro, posizionandola poi sotto la cassa.

Finito il turno alle 13 la donna, una genovese di 38 anni, ha pagato solo una confezione di pollo ed è uscita.

All’arrivo della polizia, la donna, ha detto di non trovare lo scontrino. Il valore della spesa non pagata era di circa 73 euro.

La cassiera, che lavorava in un supermercato in zona Voltri, è stata denunciata per furto.