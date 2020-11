Ruba in un negozio durante la pausa pranzo ma rimane chiuso dentro e per fuggire deve attendere la riapertura

Genova. E’ entrato in un negozio di via Napoli nel quartiere di Oregina, passando probabilmente da una piccola finestra lasciata aperta dalla proprietaria che aveva chiuso il negozio per la pausa pranzo.

Il ladro è riuscito a impossessarsi del fondo cassa ma non era in grado di uscire dal negozio chiuso dall’esterno con la saracinesca.

Per questo, dopo aver rubato circa 300 euro è rimasto nascosto fino al momento della riapertura pomeridiana, poi è fuggito. Sul posto la polizia, indagini in corso.