Rivarolo, tenta di rapinare e una giovane mamma con neonato: in manette

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un marocchino di 49 anni, irregolare e pluripregiudicato, per il reato di tentata rapina aggravata.

L’uomo, a bordo di un autobus della linea 7, ha tentato di rubare il cellulare di una mamma in compagnia del figlio neonato infilandole la mano in una tasca della giacca.

La donna, voltandosi, ha visto che l’uomo aveva tra le mani il suo smartphone. A questo punto ha iniziato a urlare per chiedere aiuto agli altri passeggeri nel tentativo di riprendersi il maltolto, ma l’uomo l’ha colpita con diversi pugni alle mani e alle braccia nonostante avesse il neonato con sé.

All’arrivo delle volanti il 49enne è stato accompagnato in questura e la malcapitata, tornata in possesso del suo smartphone, è stata accompagnata al pronto soccorso dove è stata medicata per lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Il rapinatore, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, è stato portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.