Recco, un appartamento dedicato al centro antiviolenza: via libera del comune

Recco. La giunta Gandolfo ha approvato, su proposta dell’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile, un atto deliberativo che prevede di mettere a disposizione del “Centro per non subire violenza onlus” un appartamento per realizzare un centro antiviolenza, spazio dedicato al supporto e al sostegno delle donne nel percorso di uscita dalla violenza.

L’alloggio situato in via XXV Aprile è stato concesso in comodato d’uso gratuito alla onlus per un anno, andando a potenziare l’attività dello sportello in aiuto delle vittime di violenza e ai loro figli, operativo a Recco già da novembre 2017.

Le persone che vi si rivolgono potranno avvalersi della competenza di psicologi, esperti e professionisti in vari ambiti, tra cui quello legale.”Un segnale importante per fronteggiare una delicata tematica che viene seguita dall’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – con l’apertura del centro si consolidano le attività di ascolto e di consultazione, nel rispetto della privacy, delle donne vittime di violenza residenti nei comuni del distretto sanitario 13. Ringrazio l’assessore Francesca Aprile e il consigliere delegato alle pari opportunità Chicca Zanzi per l’impegno profuso su questo progetto”.